مفاجأة بشأن مفاوضات برشلونة مع محمد صلاح!

جهينة نيوز

نفى رامي عباس وكيل لاعب منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، وجود مفاوضات بين فريق برشلونة الإسباني وموكله.

ونشرت تقارير صحفية إسبانية، أن عباس قام بعرض اللاعب على برشلونة، بدلا من الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

وغرد عباس عبر موقع "تويتر" موجها رسالة لصحيفة "آس" التي ادعت أن اللاعب تم عرضه على برشلونة "هذا لم يحدث مطلقا، أنتم بحاجة لمصدر أفضل".

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة وجه أنظاره نحو محمد صلاح، بسبب صعوبة التعاقد مع غريزمان.

يذكر أن محمد صلاح يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2018 برفقة المنتخب المصري، والذي أوقعته القرعة في المجموعة الأولى بجانب منتخبات أوروغواي وروسيا والسعودية.