تدشين منشأة نووية إيرانية جديدة الشهر المقبل

جهينة نيوز

بعد مرور أقل من 48 ساعة فقط على إعلان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، عن إعادة بلاده تخصيب اليورانيوم، أعلنت طهران عن بناء منشأة نووية جديدة الشهر القادم.

وذكرت القناة الثانية الاسرائيلية صباح اليوم، الخميس، أن إيران أعلنت عن تدشين منشأة نووية جديدة الشهر القادم، وذلك بعد مرور أقل من 48 ساعة على إعلان خامنئي عن إعادة إيران لتخصيب اليورانيوم، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في الثامن من شهر مايو / أيار الماضي.

وأفادت بأن الإعلان الإيراني الجديد يتزامن مع الاحتفالات الإيرانية بيوم القدس العالمي، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، والعودة لفرض عقوبات اقتصادية على إيران، كما جرى الوضع قبل التوقيع على الاتفاق، في الخامس عشر من يوليو/ تموز 2015.