"بوينغ" توقف التعامل مع إيران بسبب؟

جهينة نيوز

قررت شركة "بوينغ" الأمريكية لتصنيع الطائرات وقف تعاملها مع إيران، في أعقاب فرض العقوبات الأقتصادية على طهران.

وأفاد الموقع الاسرائيلي "0404 "، صباح اليوم الخميس، بأن شركة "بوينغ" كبرى الشركات العالمية لتصنيع الطائرات قررت وقف التعامل مع الحكومة الإيرانية، بعيد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وعزى الموقع الإسرائيلي وقف تعامل شركة "بوينغ" الأمريكية مع إيران إلى تنفيذ قرارات الرئيس، دونالد ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على طهران، ووقف التعامل معها.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في الثامن من مايو / أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة العمل بفرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، واصفا الاتفاق النووي بأنه "كارثي".