حادث مروع والاول من نوعه في مدينة أمريكية!

الخميس, 7 حزيران 2018 الساعة 10:13 | مجتمع, حوادث

حادث مروع والاول من نوعه في مدينة أمريكية!

جهينة نيوز

شهدت شوارع مدينة ريتشموند في ولاية فيرجينيا الأمريكية، حادثا مرعبا لمدرعة حربية حاول أحد الأشخاص سرقتها والإنطلاق بها في شوارع المدينة، بينما ظلت الشرطة تطارده على مدى ساعتين.

ةنشرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، مقطع فيديو، امس الأربعاء وقالت إنه يرصد لحظة مطارد الشرطة للمدرعة قبل أن يتم السيطرة عليها بالقرب من إحدى المقرات الحكومية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المدرعة الثقيلة لم تكن مسلحة، وأن عملية المطاردة استمرت لفترة طويلة، لصعوبة إيقافها بالطرق العادية، رغم أن سرعتها لا تزيد عن 70 كم/ساعة.

ويعد الحادث هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم يعتد مواطنوها على ظهور مركبات عسكرية في شوارعهم.


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