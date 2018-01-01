أبراج يوم الخميس 2018/6/7 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/7: عاطفي، صاحب مواقف،يرى العالم من منظار ايجابي، بارع بالأمور المالية، متحفظ، ضمير حي، ذاكرة جيدة، حنون، يبرع في الكتابة والأبحاث، عنده وسائله الخاصة المميزة، يحب التشجيع ويكرّس نفسه بشكل كامل لمساعدة الآخرين، في الفترة القادمة ممنوع التراجع للوراء على صعيد عائلي أو عاطفي، توجد مشكلة سكنية تنحل بالأشهر القادمة، إنهاء لبعض المشاريع، مكسب مالي وللبعض تسديد ديون، احتمال النزاع على صعيد ملك أو عقار أو ممتلك لكن بالأشهر الأخيرة تحل وبمقدورك ان تفعل بشكل ايجابي والنتيجة تحدث كما تريد، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: ما زال ببحر النهار يوجد شعور وتراجع نفسي وتأخير وتعب صحي، من المساء استعد لتبدأ صفحة جديدة، تعيش في حماسة كبيرة وحسم لبعض أمورك وتوضحها، مساءً تتآلف وتفرح لانفراج وسهولة في سير احداثك المقبلة بالأيام القادمة أيضاً، مساءً طاقة كبيرة تمتلكها، تدخل شيء على مظهرك الخارجي، شعبيك بتصاعد، بمعنى أن في بحر النهار سيء، والمشاء جميل لك مولود الحمل.

الثور: من الصباح اطمئنان ربما تتصالح مع زميل أو صديق، وبحر النهار تعيش لحظات انسجام وتوافق لكن ساعات المساء احتمال أن تدخل بأجواء الملل وتتراوح أعمالك مكانها، جرّب تحسم مسألة مهمة، وانتبه من خطأ أو سرقة أو ضياع والأفضل أن تبتعد عن الأضواء، بمعنى حاول أن تنهي أعمالك صباحاً، و مساءً وجود خيبة أمل أو يمكن أن يكون نميمة أو معاتبة اليومين القادمين يردان طولة بال مولود الثور.

الجوزاء: احتمال من الصباح ينشغل بمسؤوليات كبيرة والأنظار عليك منتظرة منك أن تقدم أداء جيد وتكون قدوة للآخرين، ومساءً سوف يكون مزاجك جيد ومحيط بالأصدقاء والأهل وجرّب أن لا تكون وحيداً لأنه مناسب لك أن تطلب مساعدة وتتبادل الآراء والدعوات والزيارات والمواقف الداعمة لك، نشاطك يزداد مساءً مولود الجوزاء.

السرطان: من الصباح جرّب ان تنتبه من الكلام المعسول ولا توقع نفسك بمؤامرات قانونية، وجرّب أن ترتب وضعك، في بحر النهار نهارك سريع ونشيط وحدد أولوياتك وتخدم مصالحك، بمعنى تستقبل وتودع لكن المساء وغداً لديك عمل وتثبت جدراتك بسبب مسؤولية طارئة يمكن أن تكون بسبب وضع صحي أو عائلي أو بالعمل لذلك هدئ من روعك وكن جاهز ومستعد لأي مواجهة أو تحدي مساءً مولود السرطان.

الأسد: لا تبالغ في مصروفك، يوجد خبر يخص مفاوضات أو يخصك أو تقوم بعمليات فيها مسائل مالية أو تأمين ويمكن أن تعود المعنويات ترتفع بانتقال القمر للحمل المساء وغداً لذلك لا تتردد في التعبير عن رأيك، فترة قادمة تقدم مساعدات لأحد أفراد عائلتك، تتخطى أي مطب، تفتح صندوقك وترمي الأشياء المزعجة وتفكر بسفر وبأوراق وبمعاملات وتغييرات مولود الأسد.

العذراء: لا داعي من الصباح أن تفتح مواضيع حساسة، الجو ما زال متوتر، جرّب تفتح باب الحوار والمصالحة ولا نستخف بالواجبات اليوم اطلاقاً وخاصةً احتمال بعض العرقلات والتأجيلات، والمساء أفضل تلطف الجو، تحل مسائل مالية، تدقق بالتفاصيل، جرّب أن لا تقدم على أي خطوة جديدة للمساء، لأن المساء يوجد تغيير ومصالحات وأمور مالية، ممكن وجود شيء استشفائي لك أو لأحد مقرب منك مولود العذراء.

الميزان: لا يزال العمل متطلب منك، جرّب أن لا تلتهي عن جدول أعمالك، ويمكن أن تضطر أن تطلب مساعدة، لديك تنقل من حال لحال، تحسن علاقاتك بالشركاء المساء، وتشد الروابط بمحيطك، تجنب الافتعال مع أقرب الناس لك، مساء يمكن أن تظهر مخالفات قانونية أو فرض رأي أو توتر على صعيد الشركاء، حاول أن تكون منطقي المساء مولود الميزان.

العقرب: فترتك ايجابية صباحاً مفيدة لمصالحك، يحمل لك بحر النهار مصالحة أو نجاح، ومن المساء وغداً لا ترتبط لأن أمامك ضغوطات ولا تعطي أهمية لأحد، ويوجد بمحيطك أحداً يحاول أن يضع العصي بالدواليب ويكون العمل بأكثر من مكان، سوف تتحمس لكن ضاعف جهودك ولا تهتم لإعطاء النتيجة، فقط اهتم لصحتك وغذائك مولود العقرب.

القوس: من الصباح احتمال أن تستقبل زوّار أو تلتقي بالآخرين أو تهتم لمسألة عائلية أو منزلية وتناقش مواضيع متنوعة، جرّب تتفهم الآراء ولا تعاند، خبر عاجل يعيدك للمنزل أو يمكن أن يكون وضع تصليحات أو أعطال، مساء وغداً سوف يقترب الأحبة منك والأجواء رومنسية جيدة وتزيل التوتر والتعصيب، ويمكن أن يكون نهارك مساءً لسهرة أو لقاء أو لخبر معنوي مولود القوس.

الجدي: كثّف تحركاتك في بحر النهار تواصل سهل، وتعمل لقاءات ومقابلات، لا تقدر أن تعبر عن رأيك بسبب الوتيرة السريعة، والمساء سوف تنشغل بأمور عائلية، احتمال بعض المصاريف أو ارتكاب بعض الأخطاء على صعيد شخصي أو عائلي أو الاهتمام بمشاكل متنوعة، لا تعمل خلافات وانتبه، ممكن أن يكون مساءً تعامل مع عائلة أو تظهر بعض الأعطال مولود الجدي.

الدلو: من الصباح تتكيف مع الجو، انتبه لأوضاعك المالية، مساء وغداً تشعر بالارتياح وبإمكانك أن تقوم بجولة أو رحلة أو تقدم أشياء جديدة، الفترة القادمة اجتماعات وتحركات ولا تترك مجال لسوء التفاهم، حاول أن تعثر على حل مشترك، أرضية صالحة للتعارف وللتعاون وللخروج مع الأصدقاء، احتمال للبعض فرصة للتعامل مع جار أو أخ، ويمكن مساءً يقف أحداً لجانبك، ولا تهدأ لأن يوجد لقاءات المساء ويمكن أن تفكر بسفريات مولود الدلو.

الحوت: ما زال القمر عندك تستعيد دورك ومركزك ويساعدك على حل مشاكل عالقة، مساء وغداً بانتقال القمر من عندك إلى الحمل وضعك المالي من خلال قرارات ومن تحليل وإذا لديك حق لك تحصل عليه، مساءً تظهر بعض المالية أو أخبار سارة أو أرباح أو مكاسب من خلال اليومين القادمين مولود الحوت.