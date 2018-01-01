اسبانيا.. تشكيل حكومة غالبيتها من النساء

جهينة نيوز:

اختار رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيز، أعضاء حكومته، الأربعاء، وشكّلت النساء غالبية أعضائها، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتولى سانشيز الذي يملك حزبه الاشتراكي 84 مقعداً فقط في البرلمان المؤلف من 350 مقعداً المنصب يوم الجمعة، بعدما أيّد تحالف غير متوقع بين أحزاب تُناهض التقشف وأخرى قومية مسعاه لإقالة حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي، على خلفية فضيحة فساد.

ورغم ذلك، رفض سانشيز دعوات لتخصيص مناصب في الحكومة لحزب بوديموس اليساري الذي أيّد بقوة حجب الثقة عن رئيس الحكومة السابقة واختار معظم أعضاء الحكومة الجديدة من حزب العمال الاشتراكي المنتمي إليه.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي، إن "الحكومة الجديدة تؤيّد المساواة بين الجنسين وتنتمي الى أجيال مختلفة ومنفتحة على العالم، لكنّها متمسّكة بالاتحاد الأوروبي".

ومن أبرز النساء في الحكومة الجديدة: كارمن كالفو، المنتمية للاشتراكيين التي أصبحت نائبة لرئيس الوزراء، وناديا كالفينو، المديرة العامة للموازنة في المفوضية الأوروبية، التي اختيرت وزيرة للاقتصاد، والمدعية دولوريس دلغادو، التي تولت وزارة العدل.