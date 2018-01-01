إيناس الدغيدي: لا أمانع الزواج من غير المسلم و الموت أفضل لي من ارتداء الحجاب

جهينة نيوز:

أكدت إيناس الدغيدي إنها أول مخرجة امرأة في تاريخ السينما وأنها ستدخل التاريخ رغم أنف كل الحاقدين عليها، مشيرة إلى أن كونها تؤمن بالتحرر والصراحة وعدم التناقض لا يعني أن هناك خطأ بها.

و قالت خلال برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه بسمة وهبة، إن الفنان محمود عبدالعزيز تقدم للزواج منها، ورشحتها له صديقتها الفنانة نجلاء فتحي ولكنها رفضته.

إيناس قالت إنها كانت تحب رجل أقل منه في هذا الوقت ولكنها لم تفكر إلا به، مؤكدة أن السبب الأول لرفضها الزواج من الساحر هو أنه كان يرفض عملها، وعبرت عن ذلك بقولها: "كان هيقعدني في البيت".

إيناس كشفت أيضا إن هناك صديق مقرب لها مثلي الجنسية تقدم للزواج منها ولكنها رفضت، مشيرة إلى أنه رجل أعمال محترم وله وزنه.

المخرجة المصرية قالت إنها لا تمانع الزواج من صاحب ديانة أخرى غير الإسلام، لأن الديانة لن تكون عائق أمام الحب، مشيرة إلى أنها ترفض ارتداء الحجاب بأي شكل وترى أن الموت أفضل لها.

إيناس قالت إنها تفتقد والد ابنتها الراحل نبيل معوض، والذي عاشت معه أكثر من 30 عاما، وأكدت أنها شعرت بحبه أكثر بعد وفاته.

المخرجة المصرية قالت إنها ظهرت في مقلب رامز جلال العام الماضي لتختبر قدراتها في التمثيل، حيث أنها كانت متفقة معه على كل شيء، حتى أنها اتفقت معه على ضربه بـ «الشالوت».

إيناس الدغيدي مخرجة مصرية من مواليد عام 1953، قدمت عدد من الأفلام ومنها "عفوا أيها القانون، قضية سميحة بدران، امرأة واحدة لا تكفي، دانتيلا، مجنون أميرة، ما تيجي نرقص، مذكرات مراهقة".