ايطاليا.. حكومة كونتي تنال ثقة مجلس النواب

جهينة نيوز:

نالت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبه كونته، ثقة مجلس النواب، الأربعاء، بعد يوم من حصولها على ثقة مجلس الشيوخ، لتصبح بذلك بكامل الصلاحيات، بعد تأييدها من البرلمان بغرفتيه.

وفي جلسة لمجلس النواب البالغ عدد أعضائه 630 نائبا، حصلت الحكومة على موافقة 350 عضواً، فيما رفضها 236، وامتنع 35 عن التصويت، حيث حضر الجلسة 621 نائبا.

وأمس الثلاثاء، نجحت حكومة كونته في الحصول على ثقة مجلس الشيوخ، لتصبح الحكومة التي نشأت عن تحالف حركة خمس نجوم الشعبوية وحركة رابطة الشمال اليمينية، كاملة الصلاحية.

وأدى كونته وفريقه الحكومي الجديد، يوم الجمعة الماضي اليمين الدستورية في القصر الرئاسي "كويريناله" بالعاصمة روما، أمام رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، ليكون بذلك رئيس الحكومة الخامسة والستين منذ بدء العهد الجمهوري في الأول من يناير/كانون الثاني من عام 1948.

وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/آذار الماضي، حصلت حركة "خمس نجوم" على 32.66% من مقاعد مجلس النواب وعددها 630، وعلى 32.22% من مقاعد مجلس الشيوخ وعددها 320.

أما "رابطة الشمال" فقد حصلت في مجلس النواب على 17.73% من المقاعد، وفي الشيوخ 17.63% من المقاعد.