الكويت تنفي إيقاف تشغيل الرحلات التابعة لشركة الخطوط البريطانية

جهينة نيوز:

نفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الأربعاء، صحة الأخبار المتداولة بشأن وقف تشغيل الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية، إلى دولة الكويت.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني، سعد العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الخطوط البريطانية تعمل بشكل معتاد من وإلى مطار الكويت الدولي.

وتابع: "لا توجد أية نية لوقف هذا الخط الحيوي بين البلدين الصديقين".

وحسب ما نشرته صحيفة الرأي الكويتية اليوم، أعلنت الخطوط البريطانية وقف رحلاتها إلى الكويت اعتبارا من 10 تموز الجاري، وتحويل الركاب للخطوط القطرية.

وأشار العتيبي إلى أن طائرات تابعة للشركة البريطانية موقوفة عن العمل مؤقتا نظرا للفحص السنوي الروتيني لمحركاتها.

وذكر أن الشركة ستقوم بمواصلة رحلاتها إلى لندن بطائرات مؤجرة في الفترة من 10 حزيران إلى 1 تموز 2018.