محامي ترامب.. زعيم كوريا الشمالية "ركع وتوسل" ليُوافق ترامب على لقائه

جهينة نيوز:

أدلى محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحات "مستفزة"، أشار فيها الى ان زعيم كوريا الشمالية "ركع وتوسل" ليُوافق ترامب على لقائه، بعد إعلانه إلغاء القمة.

وخلال مؤتمر صحافي في إسرائيل، قال رودي جولياني إن ترامب كان قد ألغى القمة المرتقبة مع كيم جونغ أون، في أيار الماضي، لأن مسؤولين كوريين كبار "أهانوا" مسؤولين في إدارة ترامب، وفقا لتعبيره.

وأضاف: "لقد أعلنوا انهم سيخوضون حرباً نووية ضدنا وسيهزموننا فيها. ونحن ردّدنا بالقول إننا لن نُشارك في قمة تحت هذه الظروف"، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ولفت إلى أنه بعد إلغاء ترامب للقمة، فإن كيم "عاد على ركبتيه ويديه وتوسّل من أجلها، وهذا هو بالتحديد الموقف الذي أردنا وضعه فيه"، معتبراً ان أميركا لها "اليد العليا" الآن.

وأوضح أن كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عن برنامجها النووي، لكنه اعتبر انها "سترغب في الحصول على وقت طويل جداً لإنجاز ذلك".

وكان ترامب قد أعلن إلغاء القمة المقررة مع زعيم كوريا الشمالية، قبل أن يُعلن مجدداً، بعد مفاوضات رفيعة، أن القمة ستُعقد في وقتها في 12 حزيران الحالي في سنغافورة.