توقيع عقد استثمار فندق الجلاء في دمشق

جهينة نيوز

وقع اليوم عقد استثمار موقع فندق الجلاء بدمشق الذي طرحته وزارة السياحة للاستثمار السياحي بين الاتحاد الرياضي العام الجهة المالكة للموقع وشركة "مروج الشام" الجهة المستثمرة، وذلك بحضور المهندس بشر يازجي وزير السياحة.. لإشادة فندق من مستوى 5 نجوم مع فعالياته الخدمية ومجموعة مطاعم وتيراسات خارجية بالإضافة إلى خدمات ترفيهية متنوعة (مسبح, ملاعب رياضية, صالات ألعاب ونشاطات رياضية,سينما, بولينغ, وفعاليات تجارية) بسعة 400 سرير فندقي ومدة الاستثمار 45 عام، وتقدر إيرادات المشروع بـ 100 مليار ليرة سورية وبنسبة بدل الاستثمار السنوي 24% من رقم الأعمال المحققة وحصة الجهة المالكة للمشروع مليارين ومائتين وخمسون مليون ليرة سورية سنوي .

‎وأكد وزير السياحة أن المستثمر اليوم يحمل من القيمة أكبر بكثير من مجرد تعريفه المتداول والمتعارف عليه، فأن تكون مستثمرا في سورية اليوم يعني أنك قرأت النصر الذي صنعه الجيش العربي السوري ويعني أيضا أنك تدرك الأمان الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم ليحقق مع مقومات أخرى البيئة المناسبة للمستثمر الذكي المرتبط والمتجذر في ارتباطه بأرضه..

وأضاف يازجي، تحية لكل مستثمر هو على جبهة العمل اليوم تماما كالجندي على جبهة القتال، مضيفا أننا نعمل في وزارة السياحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق وتطويع بيئة مناسبة ومثالية للاستثمار.

بدوره أكد اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام أن توقيع العقد اليوم يأتي ضمن رؤية وتوجيهات الحكومة وتطلع الاتحاد لتوظيف واستثمار المواقع الرياضية لتأمين موارد مالية إضافية لدعم الرياضة والنشاط الرياضي في سورية التي حققت خلال فترة الحرب إنجازات هامة واستطاعت رفع علم الجمهورية العربية السورية في المحافل الرياضية القارية والدولية..

من جانبه محمد قطان أحد أصحاب شركة "مروج الشام"، أكد على أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية وتنويع في المنتج السياحي مشيرا إلى أن بدء المشروع سيكون خلال الشهرين القادمين لإنجاز فندق ومجمع تجاري بكلفة تتجاوز 15 مليار ليرة سورية ويؤمن لا يقل عن 5000 فرصة عمل، مبينا دور وزارة السياحة في تنشيط الاستثمارات السياحية وتقديم التسهيلات لاسيما أن الإقبال الكبير على الاستثمارات يثبت للعالم أن سورية تتعافى وشعبها مصر على العمل والاستثمار إيمانا بسورية المستقبل.

المصدر: المكتب الصحفي في وزارة السياحة