الخارجية الروسية: "التحالف" دمر مدينة الرقة بشكل كامل

جهينة نيوز:

أكد نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أندريه كوجين، اليوم، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بذريعة محاربة الإرهاب دمر مدينة الرقة ووضع المدنيين فيها لم يتحسن موضحا أن منظمات الإغاثة عاجزة عن العمل داخل المدينة.

وقال كوجين للصحفيين “إن التحالف دمر مدينة الرقة بشكل كامل وإن هناك الكثير من القتلى من سكانها دفن تحت الأنقاض موضحا أن آثار المدافع والطيران الأمريكي والبريطاني والفرنسي واضحة للعيان في كل مكان، وفقا اوردته وكالة نوفوستي.

وأشار كوجين إلى أنه لم تنفذ أي عمليات إعمار في المدينة المدمرة ولا توجد فيها أي سلطات تهتم بمصير من بقي من سكانها على قيد الحياة.

واضاف “إن الوضع في المدينة يزداد صعوبة لأن أحدا لم يعمل شيئا خلال 9 أشهر مضت منذ تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي لتسهيل حياة سكانها فمنظمات الإغاثة الدولية تشكو من عجزها عن العمل إذ لا يمكنها إيجاد مكان آمن في المدينة لفتح مكاتبها وإقامة مساحات لتوزيع المساعدات الإنسانية بين المدنيين لأن المدينة كلها مليئة بالألغام ويلقى عدد من المدنيين حتفهم يوميا بسبب هذه الألغام والقذائف غير المنفجرة”.

وتساءل كوجين، بأي حق يمنع من احتل جزءا من دولة ذات سيادة من أعضاء الأمم المتحدة سلطاتها الشرعية من إمكانية استعادة السيطرة على المناطق المحتلة لإعادة الحياة الطبيعية اليها وكيف لهؤلاء المحتلين أن يلعبوا دور الدول الضامنة لعملية التسوية السياسية بين السوريين.