العراق: البدء بتصدير النفط عبر ناقلاته البحرية لأول مرة منذ 27 عاما

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، البدء بتحميل شحنة نفط سيتم تصديرها عبر ناقلاتها البحرية، للمرة الأولى منذ 27 عاما.

وقال حسين علاوي، مدير عام شركة الناقلات العراقية التابعة لوزارة النفط، في بيان، إن "الخطوة تأتي لاستعادة نشاط نقل الخام والمشتقات النفطية، إلى أرجاء العالم كافة"، وفقا لما اوردته وكالة الاناضول.

وأضاف "علاوي" أن شركته "تخطط لبناء أسطول متكامل من الناقلات العملاقة، يعيد أمجاد الشركة كناقل وطني".

وأشار إلى أن "الشركة، أبرمت عددا من اتفاقات التعاون مع الشركة العربية للنقل البحري (تتبع أوابك)، في خطوة للبناء المرحلي لهذا القطاع الذي توقف نشاطه منذ 1991، وتشمل النقل والتعاون المشترك، وإعداد وتدريب الكوادر الوطنية، بواقع 100 متدرب سنويا".

من جهته، المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أوضح أن "حمولة الشحنة تبلغ مليوني برميل، وستقوم شركة الناقلات بتحميلها ونقلها إلى الولايات المتحدة، لصالح إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط" (سومو) المملوكة للدولة.

وتوقفت الشركة عن نقل الخام في مطلع تسعينيات القرن الماضي، عند فرض الحصار على البلاد في أعقاب اجتياح العراق للكويت.

وأدى توقف الناقلات البحرية العراقية سنوات طويلة في الموانئ، إلى تآكلها وتحول نسبة منها إلى خردة غير صالحة للدخول إلى الخدمة مجددا.

ويعمل العراق على إعادة إحياء اسطول ناقلاته البحرية، إلى جانب تطوير البنى التحتية الخاصة بقطاع النفط، بالتوازي مع عملها لزيادة إنتاج الخام.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج نحو 4.5 مليون برميل يوميا.