روسيا وتركيا تناقشان التعاون في البحرين الأسود والابيض المتوسط

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قائد الأسطول البحري الروسي، فلاديمير كوروليوف، سيبحث خلال لقائه في بطرسبورغ، مع قائد القوات البحرية التركية، تطوير تعاون الأسطولين في البحرين الأسود والأبيض المتوسط.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بدأ الوفد العسكري التركي برئاسة قائد القوات البحرية التركية، عدنان أوزبال، بزيارة عمل إلى بطرسبورغ، وتشمل الزيارة لقاء قائد الأسطول البحري الروسي، فلاديمير كوروليوف، حيث سيجري خلال اللقاء نقاش عدد من قضايا تطوير التعاون بين الأسطولين الروسي والتركي، في المجال العسكري البحري والتعاون في مياه البحرين الأسود والأبيض المتوسط".

وأشار البيان إلى أن الوفد التركي سيزور سفينة حربية روسية ومركز العلوم البحرية والتدريب "أكاديمية البحرية" والطراد "أفرورا".

ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى 8 من الشهر الجاري.

سبوتنيك