الجيش الايراني: العالم سيشهد قريبا زوال الكيان الصهيوني.. بعض الحكام العرب خانوا الشعب الفلسطيني!

جهينة نيوز

اكد جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيان اصدره اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي، ان العالم سيشهد قريبا زوال الكيان الصهيوني، معتبرا ان بعض الحكام العرب خانوا الشعب الفلسطيني.

واوضح بيان الجيش الايراني، ان يوم القدس العالمي مؤشرا على اصطفاف الحق امام الباطل، والعدل امام الظلم.

وجاء في البيان: ان يوم القدس هو يوم تضامن ووحدة وتعاطف الشعوب الاسلامية مع الشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة المؤامرات المشؤومة والخبيثة للكيان الصهيوني واميركا المجرمة.

ورأى البيان ان يوم القدس رمز لمعارضة النهب والغطرسة وجرائم الابادة الجماعية ضد شعب مظلوم ومعارض للقوى الشريرة، واضاف خلال الاعوام الاخيرة حاول الاعداء من خلال اثارة التفرقة في جبهة الاسلام عبر دعم الجماعات الارهابية والتكفيرية في المنطقة، ان يجعلوا القضية الفلسطينية في طي النسيان وان يصبح الكيان الصهيوني يعيش في هامش أمني.

وتابع البيان: ان اميركا بنقل سفارتها الي القدس اعتدت مرة اخرى على الاسلام والمسلمين في محاولة يائسة للاستمرار ببقاء الكيان الصهيوني اللقيط وقمع نداء الحق للشعب الفلسطيني المظلوم.

وقال بيان الجيش الايراني: للاسف فان بعض الحكام العرب في المنطقة بالتزامهم الصمت حيال هذا الاجراء الاميركي العدواني والوقح، واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني قد خانوا القضية والشعب الفلسطيني العظيم ولكن عليهم ان يعلموا بان شعوب العالم ترى ما يجري وان التاريخ هو الذي سيحكم صوابا.

واضاف البيان: اليوم ومع دحر الجماعات الارهابية في المنطقة، اصبح الكيان الصهيوني متوترا ومعزولا، وبات مفضوحا اكثر مما مضى بارتكاب جرائمه الجديدة، ويسير في منحدر السقوط والفناء، وسيشهد العالم ان شاء الله زوال هذا الكيان المجرم قريبا.

واوضح ان الشعب الايراني بحمله راية هذا اليوم سيطلق هذا العام ايضا صرخات المناداة بالعدالة ومقارعة الظلم ضد اميركا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب، ويعلن عن استنكاره لعدوانهما وظلمهما وسيشهد العالم زوال الكيان الصهيوني قريبا.

وكالة فارس