حلف الناتو يبحث غدا إرسال مهمة جديدة إلى العراق

الأربعاء, 6 حزيران 2018 الساعة 12:58 | سياسة, عالمي

حلف الناتو يبحث غدا إرسال مهمة جديدة إلى العراق

 

جهينة نيوز

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن وزراء الدفاع يبحثون في اجتماعهم غدا إرسال مهمة جديدة إلى العراق.

وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "سنبحث الإرهاب في المنطقة وإرسال مهمة جديدة إلى العراق غدا"، مؤكدا "عندما تكون المنطقة آمنة من الإرهاب نكون نحن هنا في أمان أيضا".

وأضاف الأمين العام للحلف "وزراء دفاع الناتو يجتمعون لأول مرة في هذا المبنى الجديد، غدا وبعد غد الجمعة، قبل القمة في يوليو/ تموز المقبل، للتشاور حول امتلاكنا أساليب الدفاع الصحيحة في الأماكن الصحيحة".

وتابع "ليس للتشاور حول إيجاد دفاعات جديدة، ولكن للتجديد والتأكيد على الدفاعات الموجودة أصلا".

سبوتنيك


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا