الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وتوقعات رفع الفائدة كبحت المكاسب

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل حدت من المكاسب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1298.98 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 1303.10 دولار للأوقية.

وقال مارك تو، مدير الأبحاث لدى مجموعة وينج فونج المالية في هونج كونج ”التوترات الجيوسياسية تقدم دعما محدودا (فحسب) لأسعار الذهب... تعافي الاقتصاد الأمريكي قد يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ومن ثم فإن الزخم الصعودي للذهب ليس قويا“.

وتسارع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في مايو أيار، بما يشير إلى نمو اقتصادي قوي في الربع الثاني من العام ويعزز مبررات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في الأسبوع المقبل.

وقد يتضرر الطلب على الذهب جراء رفع أسعار الفائدة كونه من الأصول التي لا تدر أي عوائد.

لكن تراجعا طفيفا في عوائد السندات الأمريكية ونزول الدولار دعم المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية، وفقا لما ذكره أو.سي.بي.سي في مذكرة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 93.705.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة يوم الثلاثاء مع إقبال المتعاملين على شراء الديون الحكومية المنخفضة المخاطر بعدما تعهد رئيس الوزراء الإيطالي الجديد بتبني سياسات اقتصادية قد تزيد عبء الديون الثقيل بالفعل على البلاد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 16.55 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 903.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 994.50 دولار للأوقية.