مقتل عدد من الجنود السعوديين والسيطرة على آليات لهم في الساحل الغربي لليمن

جهينة نيوز

لقي عدد من جنود العدوان السعودي مصرعهم وأصيب آخرون مساء امس الثلاثاء، إثر عمليات عسكرية متنوعة استهدفت مواقعهم في جبهة الساحل الغربي لليمن.

وأوضح مصدر عسكري لـ " المسيرة نت " أن مجاهدي الجيش اليمني واللجان الشعبية شنوا عمليةً هجومية على مواقع العدوان السعودي في منطقة الجاح الساحلية جنوب الحديدة ما أدى إلى مصرع عدد كبير منهم واغتنام 3 آليات في العملية الهجومية.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية قصفت بصاروخين نوع "زلزال1" محلي الصنع تجمعات الغزاة والمرتزقة في جبهة الساحل الغربي محققةً إصابة مباشرة، لافتاً إلى مصرع طاقم آلية للعدوان تحمل أسلحة متوسطة إثر استهدافها بقذيفة آر بي جي في جبهة الساحل الغربي.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا مساء الاثنين من كسر زحف واسع لجنود العدوان في الساحل الغربي ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة منهم بين قتيل وجريح وتدمير آليتين عسكريتين لهم، كما تم تدمير مدرعة بصاروخ موجه ومصرع طاقمها في منطقة الفازة الساحلية.