قطر: بث مباريات كأس العالم في روسيا لا يتم إلا بموافقتنا!

جهينة نيوز

قال المكتب الإعلامي في وزارة خارجية قطر إن السماح للقنوات بنقل "بعض" مباريات كأس العالم في روسيا لن يتم إلا "بشروط" وبعد موافقة قطر التي تملك حقوق بث مباريات مونديال روسيا 2018.

وتوقف المفاوضات بين مجموعة "بي أن" والسعودية قبل 9 أيام من المونديال انفراج الأزمة بين "bein" القطرية و"Du" الإماراتية

وجاء هذا التأكيد في تغريدة نشرها مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك ردا على تصريح رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي الشيخ، الذي اتهم فيه قطر بالتراجع عن اتفاق رعته الفيفا ويقضي بدفع مليون دولار للسماح للسعودية ببث مباراتي الافتتاح والختام إضافة إلى 20 مباراة أخرى.

من جانبها أعلنت مجموعة "بي إن" القطرية أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن عرض مباريات كأس العالم قبل 9 أيام على انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين السعودية وروسيا.

وقالت مجموعة "بي إن" الإعلامية في بيان، أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ساهم في عملية التفاوض لإبرام اتفاق لبث مباريات كأس العالم لأن السعوديين يرفضون التعامل المباشر مع المسؤولين القطريين بسبب الأزمة المستمرة منذ عام بين البلدين