البارزاني مستعد لـ«معالجة» مشاكل اربيل وبغداد

جهينة نيوز

اعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود البارزاني امس الثلاثاء، استعداده لبذل الجهود من أجل توصل الاطراف الرئيسة الى "نتيجة" لمعالجة المشاكل بين اربيل وبغداد، فيما أن علاج المشاكل يكون بالالتزام بمبادئ "الشراكة والتوافق والتوازن".

وقال البارزاني في بيان صحفي إنه "بعد إجراء إنتخابات مجلس النواب العراقي في 12/5/2018، ورغم الملاحظات الكثيرة تجاه كيفية سير العملية ونتائجها، استجدت ظروف وفرصة جديدة لمعالجة المشكلات"، موضحا أنه "في هذه الفرصة الجديدة، من الضروري العمل بشكل واضح بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، ليس كما كان في السابق، حيث كان البلاد يدار من قبل طرف واحد، وكان وحده صاحب القرار في العملية السياسية" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

واضاف البارزاني، أنه "على ضوء تلك المبادئ الثلاثة، نبذل جهودنا الجدية لكي تتوصل الأطراف الرئيسية الى نتيجة، معتقدين أن الإلتزام بها سيكون سبباً للمعالجة الأساسية لعموم المشاكل بين اربيل وبغداد والعملية السياسية في العراق".

يذكر أن وفدي كرديين من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني العراقي أجريا، خلال الايام الماضية، مباحثات تشاورية مع الاطراف السياسية العراقية في بغداد لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

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