شويغو يقترح على بلدان رابطة الدول المستقلة المشاركة في التسوية السورية

الأربعاء, 6 حزيران 2018 الساعة 10:39 | سياسة, عالمي

شويغو يقترح على بلدان رابطة الدول المستقلة المشاركة في التسوية السورية

جهينة نيوز

اقترح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على بلدان رابطة الدول المستقلة المشاركة في تسوية الحياة السلمية في سوريا، بما في ذلك بتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية.

وقال شويغو خلال افتتاح جلسة وزراء دفاع بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الأربعاء: "من الواضح للجميع أن توفير الأمن ممكن من خلال الجهود المشتركة فقط. وبهذا الصدد، اقترح عليكم، زملائي المحترمين، المشاركة في تسوية الحياة السلمية في سوريا".

وأشار إلى وجود مجال واسع للتعاون بشأن سوريا، مثل إزالة الألغام وتنظيم الدوريات المشتركة لمراقبة مناطق خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية. وأضاف شويغو: "نأمل بالحصول على دعمكم، الذي سيثبت وحدتنا في مكافحة الإرهاب الدولي وضمان الأمن المشترك".


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