قطر تسعى لعضوية كاملة في «الناتو»!

جهينة نيوز

تطمح قطر إلى عضوية كاملة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حيث أعلن ذلك وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية.

وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية نقلا عن الوزير القطري أن قطر أصبحت من أهم دول المنطقة في نوعية التسليح.

وأشار الوزير القطري في مقابلة أجرتها معه مجلة "الطلائع" القطرية إلى أن العلاقات بين الدوحة وحلف الناتو تتطور يوما بعد يوم، وأن هذا التعاون قد يفضي إلى استضافة قطر لإحدى وحدات الناتو.

ووصف الوزير بلده بأنه "حليف رئيسي خارج حلف الناتو"، مؤكدا أن "الطموح موجود لعضوية كاملة في حال تطورت شراكات الناتو.