الدكتور ملندي يوضح سبب طرح سؤال يتعلق باللاعب محمد صلاح في امتحانات كلية الحقوق

جهينة نيوز:

بعد الجدل الكبير الذي أثير حول ورود سؤال في أسئلة السنة الأولى لإمتحان مادة "العقوبات العامة" في كلية الحقوق بالقنيطرة، والذي تضمن الآتي: "تسبب سيرخيو راموس بإصابة محمد صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، بطبيعة الحال لا يمكن مسائلة راموس على فعله من الناحية الجزائية، وذلك لعلة عدم توافر أربع شروط تجعل باجتماعها استعمال العنف مبرراً في الألعاب الرياضية، عدد هذه الشروط تعداد فقط".

استوضح " موقع جهينة نيوز" " اليوم " عن سبب طرح السؤال عن اللاعب الدولي محمد صلاح وذلك عبراتصال هاتفي مع عميد كلية الحقوق بدمشق الدكتور ماهر ملندي، حيث قال: أن "ورود سؤال من الواقع هو أمر عادي جدا بالنسبة لامتحان في كلية الحقوق، حيث يأتي هذا النموذح من الأسئلة في إطار ربط الدروس النظرية بالواقع العملي ، وهو اسقاط لما تم تدريسه للطلاب، وهذا مايعرف بالاسئلة الإستنتاجية " ، و أضاف أن "بعض الأسئلة الواردة ضمن الإمتحانات تتعلق أيضا بالأزمة في سورية، في ترجمة عملية لهدفنا في ربط الجامعة بالمجتمع ".

وحول تناول وسائل الإعلام للخبر بطريقة "المستغرب" لورود هكذا سؤال بين ملندي ان "تداول الخبر إنما يعود بالايجابية على الجامعة، لأنه يشير بطريقة غير مباشرة إلى أننا نواكب الحدث أينما كان و ربما هذا ما فاجأهم" .

و تابع ملندي " العلم لدينا متطور رغم أن بلادنا في حالة حرب لمدة 7 سنوات و الجامعات مستمرة والامتحانات تقدم في مواعيدها والوضع جيد، وهذا ما شكل لدى بعض وسائل الاعلام حالة من الاستغراب وربما الانزعاج لاننا لم نتوقف ومازلنا مستمرين بالعملية التعليمية في جامعاتنا كالمعتاد و متابعين جيدين لكل ما يجري حولنا من أحداث" .