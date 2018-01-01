أبراج يوم الأربعاء 2018/6/6 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم6/6: ميولك متعددة، مغامراتك كثيرة، صادق بتعامله مع الآخرين، جارح بالأسلوب الذي ينقصه بعض الدبلوماسية، يرتاح بالموسيقا حيث يبدع فيها إذا تعلمها، يستهوي فن التصوير وأيضاً قريب من عالم البيت، بالعموم اندفاعه قوي، يحب السرعة، متهور أحياناً، السنة بالنسبة لك سوف تنتصر على الأعداء، عزتك سوف تكون مع الغرباء، تحصل على رفعة ومنصب مرموق، عليك أن تنتبه على الصحة، أخبار من أهل أو أصحاب بالخارج، عودة أصدقاء غائبين من سنين، احتمال للبعض خسارة لحليف قوي، لكن مشروع برّاق وفي الأفق ارتباط أو زواج للذي وضعه يسمح أو ولادة طفل، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: بما أنه هذه الفترة متوترة وتساؤلات، وتكتشف بعض الخداع، يجب أن تنتظر حتى تزول السحابة التي تعيش فيها للغد، اليوم حاول أن ترطب الأجواء، اليوم تسلط الضوء على أمور غامضة، وغداً تأخذ فرصتك مولود الحمل.

الثور: من الصباح تنشط بحياة اجتماعية وهذا أمر جيد يفتح لك مجال التقارب وللمشاركة، فترتك فيها تطورات و احاطة من المحبين، حاول أن تبسط الحنان والحب الذي بداخلك إلى خارج نفسك، لا تيأس لبعض فقدانك من المشاريع، بالعكس اطلب امنية، اليوم في ربح مادي، كن متفائل مولود الثور.

الجوزاء: نهار يحمل لك عمل كثير بحاجة لرعاية واهتمام لأنك تجتاز العراقيل وتخطط أفضل وتدفع بمكانتك الاجتماعية نحو الأفضل، وتعرف ماذا تريد، اليوم غائبة عن ذهنك بعض الثغرات لكن تقدر أن تنجز بما أن الحظ بانتظارك ولا تكتئب، اليوم يوجد فرصة جميلة بمركزك الاجتماعي، ويمكن وجود تعطيل وتأخير ببرامجك مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم ترتفع المعنويات، حاول أن تفتح عينيك، أمامك اليوم مزيد من راحة من السفر من مسائل تتعلق بشأن تربوي أو أنك بحاجة لمراجعة الذات، لا تنسى أنك اليوم قادر على الاحتفاظ ببعض الذكريات التي تفكر فيها و تحتفظ بالآخرين، ممكن أن لا تفرط بأعز ما عندك، اليوم عندك سفر أو رحلة، اتصالاتك للخارج وخبر جميل بانتظارك مولود السرطان.

الأسد: تحمل لك الفترة أجواء ايجابية وحلول لبعض المشاكل، انعطاف نحو الافضل، نصيحة لا تبدأ بجديد مهم سواء كان توقيع عقد أو تفاوض بشأن عملية ما، اطلب ضمانات وحاول أن تقوم بتسوية على أثر ظروف ما، اليوم أمور مالية مشتركة ديون أو مكاسب أو فواتير عندك مولود الأسد.

العذراء: يبدو من الصباح مهتم لشأن شخصي عائلي أو عاطفي، إذا أحببت أن تغامر كن دقيق واحسب حساب لكل حساباتك، اليوم الأوضاع الواضحة والصريحة هي التي تهمك، تجتاز عراقيل، حاول أن تمد يدك للشريك، سوف تجد اليوم من يساعدك في نهارك وينشلك من وحدتك مولود العذراء.

الميزان: اليوم من الصباح تساعد نفسك، تضطر لزيارة أحد الأصدقاء وتحقق نجاح، تراجع أعمالك بتروي وتدرس كل أعمالك وتنظم أمورك وتنهي المهم فيها، نصيحة حاول أن تترك مشاعرك بنفسك وافتح نوافذ الأمل الجديدة، لا تنسى أن اليوم يكون عندك بعض الأعمال مع زملاء، وتنقل من مكان لمكان، انتبه على صحتك لأنه يوجد ضغط عليك، والعمل عندك بأكثر من مكان مولود الميزان.

العقرب: بما ان القمر ببرج الحوت معناه برج مائي مثلك، يبتسم الحظ لك، تقدر أن تناقش وتنسجم وتصنع جاذبيتك في كل مكان ويحالفك الحظ وتعرف، صدفة تناسب مصالحك، استعد لنبأ سعيد وفرح قد يقلب حياتك رأساً على عقب، اليوم نشاط فني أدبي، خبر يخص أولاد مولود العقرب.

القوس: تركز من الصباح على قضايا عائلية وتبحث عن استقرار وتخاف من انفعالات بالعمل، ربما تصطدم بأحد أفراد عائلتك وتعرف أن حب العائلة شيء جميل، اليوم كن متعقل أكثر وحاول أن تدرس مع من تحب أكثر وأن تثق بقراراتهم أكثر، وأعطي نفسك فرصة لتجتمع مع الذين تحبهم في العائلة ولا تفرط برباط الأسرة بهذه السهولة، ممكن أن يكون هناك بعض العرقلة أو التأجيل مولود القوس.

الجدي: نهار يحمل توسيع مشاريع ونقاشات مهنية، اليوم لا تفضي بأسرارك وتكشف عن أوراقك لأن اليوم في مفاجئات مزعجة، لكن في بعض الأمور يوجد انجازات تقدر أن تحققها من خلال سفر أو زيارة أو مفتاح نجاحك في يدك، بمعنى كن حنون وعطوف لأن اليوم رغبتك تكون بين المحيط المقرب جيران أخوة أخوات مولود الجدي.

الدلو: تحقق أمنية، توسع دائرة تحركاتك، تعالج شيء مادي بذكاء، حاول أن تقدم مساعدة لأحد من محيطك، التزم بخطواتك وخاصةً بالفترة على صعيد مالي، كن حذر مع الآخرين ولا تعطي ثقتك إلا لمن هو أهل لها، ضع تركيزك اليوم بمجال المال حتى تتوضح بعض الأمور، اليوم تربح دعوى قانونية، ممكن حظ بالمال من دين، عنوان نهارك المال مولود الدلو.

الحوت: تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبير مع وجود القمر ببرجك، أنت سبّاق ورائد فس حقل اختصاصك، وتعيش فترة غنية باللقاءات، وتسمع أخبار سارة، حاول ان تحسم أمرك، أنت على موعد مع الحب، قوي الروابط وخفف من حدة الخلافات لأن القمر عندك حظك جميل مولود الحوت.