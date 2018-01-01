الخزانة الأمريكية تدعو للحذر من التعاملات المالية مع ايران

جهينة نيوز:

دعت وزارة الخزانة الأميركية، حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها والقطاع الخاص، إلى بذل جهود أكبر لضمان "ألا تستغلّهم إيران لتمويل ما وصفتها بالأنشطة الشائنة الإيرانية".

وقالت وكيلة وزارة الخزانة سيغال ماندلكر في كلمة: "عليكم تشديد شبكاتكم المالية، وإلزام شركاتكم بإجراء فحوص فنية إضافية حتى لا تقع في شبكة إيران الخداعية، وتوضيح المخاطر الشديدة جداً للقيام بأنشطة تجارية مع شركات وأشخاص في إيران".

وأضافت: "إلى من هم في القطاع الخاص، أحضكم أيضاً على اتخاذ خطوات إضافية لضمان ألا تستغل إيران ووكلاؤها شركاتكم لدعم أنشطتهم الشائنة".

وأكّدت إعادة فرض عقوبات تجارية على طهران ودول أخرى تُواصل العمل معها، بما فيها حلفاء وقّعوا على الاتفاق.

وتابعت ماندلكر: "النظام الإيراني سيخدع شركاتكم، ويُقوّض سلامة أنظمتكم المالية ويُعرّض مؤسّساتكم لخطر عقوباتنا القوية، كل هذا من أجل تمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية وانتهاك حقوق الإنسان".

وأردفت: "يجب أن تتصرّفوا بشكل استباقي في تلك الجهود، مع استمرار إيران في بحثها عن سُبل لاستغلال شركاتكم ودولكم".

وختمت ماندلكر: "سنفرض ضغوطاً مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني. سلطاتنا الاقتصادية القوية ستعرض على النظام خياراً واضحاً: تغيير دعمه غير المقبول للإرهاب وأنشطته المزعزعة للاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان أو مواجهة كارثة اقتصادية".