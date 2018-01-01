" معاريف " مباراة الارجنتين واسرائيل بالقدس المحتلة مهددة بالالغاء

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة " معاريف " الإسرائيلية أن مباراة كرة القدم المرتقبة بين المنتخب الأرجنتيني مع منتخب اسرائيل في القدس المحتلة معرضة لخطر الالغاء

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام أرجنتينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن سبب الإلغاء يعود إلى الاحتجاجات على إقامة المباراة في مدينة القدس.

بدورها، أكدت القناة 14 الإسرائيلية، أن منتخب الارجنتين الغى قراره بالوصول الى اسرائيل لخوض مباراة ودية مع المنتخب الاسرائيلي بمدينة القدس، مشيرة إلى أن المباراة ستعقد في الخارج.

وكانت جملة من الاحتجاجات من قبل القيادة الفلسطينية بسبب المباراة التي كانت ستعقد بين المنتخب الارجنتيني والاسرائيلي في مدينة القدس.

يشار إلى أن اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد طالب في وقت سابق بحرق صور ليونيل ميسي قائد منتخب الارجنتين لنية الاخير خوض المباراة مع منتخب بلاده في القدس.