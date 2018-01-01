مصر تدعو السلطات السعودية للتدخل لحذف مشهد مُسيء من مسلسل

جهينة نيوز:

طالبت مصر السلطات السعودية بالتدخل لحذف مشهد يسيْ للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر في المسلسل السعودي "العاصوف".

ووجه مكرم أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام في البلاد، كتاباً لوزير الثقافة والإعلام في السعودية للمطالبة بحذف مشهد يتضمن لقطة يتم فيها حرق صورة عبدالناصر.

وبحسب وسائل إعلام متعددة أنه "انطلاقاً من العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، نطالب باتخاذ ما يلزم تجاه قناة mbc التي أذاعت مسلسلًا حمل اسم (العاصوف) يتضمن مشهداً مسيئاً للزعيم الراحل جمال عبدالناصر حيث تحرق صورته وهو ما يمثل إهانة لرمز مصري وعربي كبير".

وطالب مكرم محمد الوزير السعودي عواد العواد بإصدار توجيهاته لحذف المشهد نهائياً، والتنبيه على شركات الإنتاج والقناة بعدم التعرض للرموز العربية بالإساءة .

وأثار المشهد حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، معتبرينه إهانة بالغة للزعيم الراحل.

"العاصوف"، مسلسل تلفزيوني سعودي يعرض حاليًا في شهر رمضان شمل العديد من المشاهد، التي جلبت عليه سيلًا من الانتقادات من المحافظين داخل المجتمع السعودي، الذين يرونه يشوه صورة المملكة، خاصة أنه يسلط الضوء على تفاصيل المجتمع السعودي في فترة السبعينيات من القرن الماضي .