مجلس التعليم العالي يرفع معدلات القبول بالجامعات الخاصة 3 بالمئة

جهينة نيوز:

قرر مجلس التعليم العالي رفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة بنسبة 3 بالمئة بدءا من العام الدراسي المقبل 2018/2019 وذلك للطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية بعد طي علامة مادة التربية الدينية واختيار إحدى اللغتين “الإنكليزية أو الفرنسية”.

وحدد المجلس في قرار له اليوم معدلات قبول التسجيل بالجامعات الخاصة من مجموع الدرجات للفرع العلمي بـ 78 بالمئة للتسجيل في كلية الطب البشري و73 بالمئة لكليتي طب الأسنان والصيدلة و68 بالمئة لكليات العلوم الصحية و63 بالمئة لكليات الهندسة والتجميل واختصاص علوم الحاسوب و58 بالمئة لإدارة المشافي والتمريض و53 بالمئة للاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية وإدارة الأعمال.

وبالنسبة للشهادة الثانوية المهنية حدد المجلس 78 بالمئة من مجموع الدرجات للتسجيل في كليات الهندسة بمختلف فروعها و68 بالمئة للتسجيل في اختصاص علوم الحاسوب و58 بالمئة من مجموع الدرجات بالثانوية المهنية التجارية للتسجيل في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية وإدارة المشافي و58 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية المهنية للتسجيل في باقي الكليات والاختصاصات.

وأشار المجلس إلى أن الثانوية الشرعية السورية تعامل معاملة الثانوية العامة الفرع الأدبي من حيث شروط التقدم بعد طي درجات المواد الدينية منها.

وبالنسبة لجامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية حدد المجلس 53 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية “أدبي وعلمي وشرعية” بما فيها علامة التربية الدينية للتسجيل في اختصاصات “الفلسفة والتربية والقانون والتاريخ والحضارة والصحافة والإعلام والدعوة والإعلام”.

ويهدف القرار حسب وزارة التعليم العالي إلى رفع مستوى المدخلات من المقبولين في الجامعات السورية الخاصة البالغ عددها 22 جامعة بالمحافظات وتضم نحو 34 ألف طالب وطالبة.