السعودية تُكذب لطيفة بشأن منعها من دخول المملكة

جهينة نيوز:

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية بتونس حقيقة ما ذكرته الفنانة لطيفة عن منعها من القدوم للمملكة حيث أنه لا صحة إطلاقا لما ذكرته الفنانة لطيفة العرفاوي - تونسية الجنسية - المعروفة بـ (لطيفة التونسية) في مقابلة تلفزيونية عن منعها منذ مدة طويلة من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

وتابعت سفارة المملكة أنه لم يسبق لها التقدم إلى السفارة بطلب تأشيرة دخول إلى المملكة للحج أو العمرة أو لأي غرض كان، موضحًا أنه بإمكانها التقدم للسفارة بطلب الحصول على التأشيرة كغيرها متى رغبت.

وكانت أعلنت لطيفة التونسية أنها ممنوعة من دخول السعودية منذ 2012، على الرغم من حصولها وقتها على تأشيرة زيارة.

وعن ملابسات منعها من دخول السعودية، قالت بأنه بعد أن أحييت حفلا غنائيا في لبنان، توجهت إلى السعودية ومعها تأشيرة الزيارة، ولكنها فوجئت بمنع السلطات هناك لها من الدخول.

وأكدت أنها أصيبت بالصدمة بعد هذا الموقف، وأنها حتى الآن لا تعرف سبب منعها من دخول الأراضي السعودية، مشيرة إلى رغبتها في أداء العمرة.

وقالت باكية لإنها محرومة من أداء مناسك العمرة