ارتفاع ضحايا بركان "فويغو" الى 69 شخصا

جهينة نيوز

ارتفعت حصيلة ضحايا بركان "فويغو" بغواتيمالا اليوم الثلاثاء إلى 69 شخصا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه مدير المعهد الوطني لعلم الطب الشرعي في غواتيمالا فانويل غارسيا، لوسائل الإعلام المحلية.

وقال غارسيا إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، في ظل وجود عدد من الإصابات الخطيرة.

وأضاف أنه تم التعرف على جثث 17 من الضحايا، فيما تعذر التعرف على الجثث الباقية بسبب تشوهها بشكل كبير.

وآخر عدد للضحايا أعلنته السلطات بلغ 62 شخصا.

وفي السياق، تفقد رئيس غواتيمالا جيمي مواراليس منطقة الكارثة، بحسب تقارير محلية.

وتقول الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد، إن "نهرا من الحمم البركانية دمر عددا من المنازل، وتسبب في حروق لعدد كبير من الأشخاص في محيط البركان".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير الهيئة سيرغيو غارسيا كاباناس، أن نحو 1.7 مليون شخص تضرروا من الحمم.

ونفث بركان "فويغو" (بركان النار) بعد ثورانه مساء أمس الأحد، وابلا من الحمم والصخور المنصهرة، مغطيا عددا من القرى المجاورة بالرماد الكثيف.

وبدأت الحمم البركانية ليلة الأحد ـ الاثنين، تتدفق نحو الأراضي المنخفضة بشكل تدريجي، وعبر المنازل والطرقات، في منطقة يقطن فيها نحو 1.7 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 15 مليون نسمة.