السيسي يكلف حكومة شريف اسماعيل بتسيير الاعمال بعد تقديمها استقالتها

جهينة نيوز

كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، حكومة شريف اسماعيل، المستقيلة، بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق اليوم، قدمت الحكومة استقالتها إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفق بيان.

يأتي ذلك بعد أداء السيسي اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب السبت الماضي.

ووفق بيان مقتضب للرئاسة المصرية فإن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس السيسي.

وأمس، أصدر السيسي قرارًا نشر بالجريدة الرسمية، باستمرار المحافظين ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.

وحكومة شريف إسماعيل هي الثانية في عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ولايته الأولى، منذ أيلول 2015 وأجرت أربع تعديلات وزارية آخرها في كانون ثان الماضي.

وسبق أن تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة الأولى في عهد الولاية الأولى للسيسي.

المصدر: الاناضول