الحكومة المصرية تقدم استقالتها

جهينة نيوز

قدمت الحكومة المصرية، الثلاثاء، استقالتها إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفق بيان.

يأتي ذلك بعد أداء السيسي اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب السبت الماضي.

ووفق بيان مقتضب للرئاسة المصرية فإن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس السيسي.

ولم يوضح البيان قبول الرئيس المصري الاستقالة من عدمه.

ووفق تصريحات متلفزة سابقة لصلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بمصر، فإن هناك إجراءين عقب أداء السيسي لليمين هما "انتهاء ولاية المحافظين (رؤساء الأقاليم المقدرة بـ27 محافظة) اليوم، واحتمالية التغيير والبقاء والاستقالة للحكومة".

وأمس، أصدر السيسي قرارًا نشر بالجريدة الرسمية، باستمرار المحافظين ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.

وحكومة شريف إسماعيل هي الثانية في عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ولايته الأولى، منذ أيلول 2015 وأجرت أربع تعديلات وزارية آخرها في كانون ثان الماضي.

وسبق أن تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة الأولى في عهد الولاية الأولى للسيسي.

المصدر: الاناضول