مطالبات في المانيا بطرد السفير الأمريكي

جهينة نيوز:

طالبت الأحزاب اليسارية الألمانية بطرد السفير الأميركي الجديد في برلين ريتشارد غرينيل المقرب من الرئيس دونالد ترامب، متهمين إياه بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية والتسبب بتفاقم التوتر في العلاقات الثنائية.

وتولى غرينيل منصبه الدبلوماسي الجديد في برلين في التاسع من أيار حيث أثار الغضب مباشرة عندما قال عبر "تويتر" في اليوم ذاته إن على الشركات الألمانية وقف التعامل مع ايران بالتزامن مع إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية".

وأثار المزيد من الغضب في نهاية الأسبوع جراء تصريحات أدلى بها لموقع "برايتبارت" اليميني المتشدد تحدث فيها عن أمله في "تمكين محافظين آخرين في انحاء أوروبا".