ترامب: اللقاء مع كيم جونغ أون سيكون انطلاقة "شيء عظيم"

الثلاثاء, 5 حزيران 2018 الساعة 15:43 | سياسة, عالمي

ترامب: اللقاء مع كيم جونغ أون سيكون انطلاقة

جهينة نيوز

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللقاء المرتقب بينه وبين زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة الثلاثاء القادم بالحدث الذي يرمز لانطلاقة "شيء عظيم".

وكتب ترامب في تغريدة اليوم:"اللقاء في سنغافورة مع كوريا الشمالية يؤمل أن يكون انطلاقة شيء عظيم.. سنرى قريبا".

قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تسير على قدم وساق وإن موعدا بصفة مبدئية تحدد للقائهما يوم 12 يونيو/ حزيران في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة.


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