ملك الأردن يطالب حكومته مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي

جهينة نيوز

طالب ملك الأردن، عبد الله بن حسين، الحكومة بمراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أثار احتجاجات واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلى إقالة هاني الملقي من رئاسة الحكومة وتعيين عمر الرزاز بدلا منه.

وقال الملك الأردني، أثناء خطاب تكليف الرزاز برئاسة الوزراء، "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتابع الملك "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".

وأضاف "الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزا للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها"، مشيرا إلى أن "فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان".

وتابع "فأنا لا أقبل من مؤسساتنا إلا أن تقدم أعلى مستويات الخدمة. فلا بد لتعليمنا من بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا في بيئة تعليمية آمن، ولا بد لمنظومة الرعاية الصحية من احترام إنسانية مرضانا".

سبوتنيك