كوريا الشمالية تطالب ترامب بالاستثمارات مقابل نزعها للأسلحة النووية

جهينة نيوز

طلب نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهم في البيت الأبيض، أن يستثمر في قطاع السياحة مقابل قبول بلاده بنزع الأسلحة النووية.

ووفقا لصحيفة بلومبرغ، فإن تشول أشار بشكل خاص إلى منطقة "وونسان كالم" الساحلية ومنتجع "ماسيكرونغ" للتزلج.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه ناقش العديد من المواضيع بما فيها العقوبات مع تشول، في البيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي سيكون في 12 حزيران/ يونيو في سنغافورة.