استطلاع رأي: 53.4% من الأتراك مستعدون لدعم أردوغان في حملته الرئاسية

جهينة نيوز

أظهر استطلاع رأي جديد للشارع التركي حول السباق الرئاسي الذي ستشهده البلاد، خلال الـ 24 من يونيو/حزيران، تزعّم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان للسباق.

وزعمت صحيفة ترك برس أن استطلاعا للرأي نشر، أمس الاثنين، أظهر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتزعم السباق الرئاسي قبل الانتخابات المقبلة المرتقبة، حيث أبدى أكثر من 53 في المئة من الأتراك استعدادهم للتصويت له.

وتابعت الصحيفة أنه وفقًا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أبحاث الرأي (ORC)، فإن 53.4% من الأتراك مستعدون لدعم أردوغان في حملته الرئاسية، في حين حصل محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، على دعم 23.8 % من المستطلعة آراؤهم، وحصلت ميرال أكشينر، مرشحة الحزب الصالح، على 11.5 %، وصلاح الدين دميرطاش، مرشح حزب الشعوب الديمقراطية على 8.7 %.

وكشف الاستطلاع أن 52.8% من الأتراك سيصوتون لصالح تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في الانتخابات العامة، بينما فضل 35.6% ائتلاف "تحالف الأمة" المعارض، المكون من حزب الشعب الجمهوري، والحزب الجيد، وحزب السعادة، بينما حصل حزب الشعوب الديمقراطية على 10.7%.

وأجري الاستطلاع في المدة ما بين 28 مايو/ أيار إلى 1 يونيو/ حزيران في 37 ولاية تركية، وشارك فيه 3.410 أتراك ممن يملكون حق التصويت.

كان آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة يني شفق التركية، يوم الجمعة الماضي، قد أظهر أن الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، سيحصد في الجولة الأولى من الانتخابات أكثر من 50% من أصوات الناخبين، وسيحسم السباق إلى الرئاسة من الجولة الأولى.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب، ومحرم إنجة عن حزب الشعب الجمهوري، وصلاح الدين دميرطاش عن حزب الشعوب الديمقراطي، وتمل قره ملا أوغلو عن حزب السعادة، ودوغو برينجك عن حزب الوطن، وميرال أكشينير، عن الحزب الجيد.