"ماستر كارد" تعدل حملتها الخيرية "الوجبات مقابل الأهداف" بالنسبة لميسي ونيمار

جهينة نيوز

أعلنت شركة "ماستر كارد" للبطاقات الائتمانية تعديل حملتها الخيرية بتقديم آلاف وجبات الطعام للفقراء مع كل هدف يسجله الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، بعد انتقادات كبيرة.

ووعدت هذه الحملة التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بتقديم 10 آلاف وجبة لكل هدف يسجله ميسي ونيمار حتى عام 2020. إلا أن الحملة لاقت انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما اعتبر مدرب البرازيل تيتي أنها قد تسبب نتائج عكسية إذ ستركز على الإحصاءات الفردية للنجمين بدلا من العمل الجماعي للمنتخبات التي تستعد للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

وأعلنت "ماستر كارد" التي ترعى ميسي ونيمار والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان أنه سيتم استبدال الحملة بالتبرع بمليون وجبة في 2018، دون الاعتماد على عدد الأهداف المسجلة من قبل اللاعبين، ليضاف هذا الرقم إلى 400 ألف وجبة أخرى قدمتها الشركة منذ أبريل الماضي.

وأوضحت الشركة العملاقة في بيانها "لا نريد أن يسهى بال عشاق كرة القدم واللاعبين أو أي شخص آخر عن مسألة الجوع المحورية في العالم وجهودنا من أجل مضاعفة الدعم لهذه القضية الإنسانية".

وأكدت "ماستر كارد" أن نيمار وميسي سيواصلان دعم الحملة ترويجيا.

وانتقد تيتي السبت بشكل علني "ماستر كارد" خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش المباراة الودية بين البرازيل وكرواتيا تحضيرا لمونديال 2018 الذي ينطلق في الـ14 من يونيو الجاري، وفاز بها السيليساو بهدفين نظيفين.

وقال "هذه خطوة جيدة، ولكنها ستكون أجمل لو يتكرر ذلك في كل مرة يسجل فيها أي لاعب من البرازيل أو الأرجنتين. نحن نعمل كفريق".

المصدر: أ ف ب