الصفدي: الأوضاع الاقتصادية في الاردن صعبة والشعب "يعاني"

جهينة نيوز

وصف وزير الخارجية الأردني في الحكومة المستقيلة، أيمن الصفدي، أن الأوضاع الاقتصادية في بلاده صعبة، وأن الشعب الأردني "يعاني".

وقال الصفدي، في تغريدة نشرها امس الاثنين سعلى صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، تعليقا على مقابلته مع شبكة "CNN" الأمريكية: "نفخر بشعبنا الأردني الذي يمارس حقه الدستوري بكل وعي".

وأوضح الصفدي، خلال المقابلة، أن ذلك وليد الأزمات التي تشهدها المنطقة كلها، منها تنامي قوة الإرهاب في العراق، وسوريا وقضية اللاجئين، وتقلبات أسعار النفط.

ويمر الأردن خلال الأيام الـ5 الماضية، باحتجاجات حاشدة عارمة اندلعت على خلفية تبني حكومة البلاد، في 21 مايو ايار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى البرلمان لإقراره.

وأدت الاحتجاجات إلى تقديم رئيس الحكومة الأردنية، هاني الملقي، استقالته، يوم الاثنين، التي قبلها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وكلف حكومته بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

من جهة أخرى، قال مدير الأمن الأردني، فاضل الحمود،‎ في وقت سابق من إنه تم القبض على 60 شخصا، بينهم أجانب، اعتدوا على رجال الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة.