روسيا والهند تبلغان المرحلة النهائية في مفاوضات توريد "إس-400"

جهينة نيوز

أعلنت وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيتارمان، اليوم الثلاثاء، أن بلادها وروسيا بلغتا المرحلة النهائية في المفاوضات حول توريد منظومات الدفاع الجوي الروسي "إس-400 تريومف".

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي: "المفاوضات على حد علمي، مستمرة لفترة طويلة. توصلنا إلى المرحلة النهائية من المفاوضات حول "إس-400".

وفي وقت سابق صرح نائب مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، في 13 من الشهر الجاري، أن روسيا تعول على توقيع عقد توريد صواريخ "إس-400" (تريومف) مع الهند خلال الربع الثاني من هذا العام.

يذكر أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات. وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحتها ومعداتها العسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.

سبوتنيك