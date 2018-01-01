استقرار الذهب وسط توقع رفع الفائدة الأمريكية

جهينة نيوز

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر يوم الثلاثاء بعد أن أغلقت منخفضة في الجلسات الثلاث السابقة مع اتجاه المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر وسط تنامي احتمالات رفع الفائدة الأمريكية إثر بيانات اقتصادية قوية.

وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1291.51 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1295.60 دولار للأوقية.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونغ لتداول الذهب في هونغ كونغ ”لا يوجد اهتمام بالذهب. الاهتمام الأكبر بالأسهم والناس يكسبون المال هناك، لذا لا أحد يرغب في تداول الذهب حاليا.“

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة ارتفعت الاثنين ليغلق ناسداك عند مستوى قياسي مرتفع مع مراهنة المستثمرين على استمرار النمو الاقتصادي القوي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 94.067. وزاد الدولار الأمريكي إلى 110 ينات مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 مايو أيار.

وقال ايه.ان.زد في مذكرة ”قوة الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة وسط بيانات اقتصادية قوية أبقت على طلب المستثمرين (على الذهب) ضعيفا.“

وزادت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.38 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 896 دولارا للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق 891.25 دولار وهو أقل سعر له منذ 21 مايو أيار.

وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 986.47 دولار للأوقية. وصعد المعدن إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عندما بلغ 1010.50 دولار خلال الجلسة السابقة.