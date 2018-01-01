ماذا قال بوتين عن تشبيهه بالقيصر؟

جهينة نيوز

أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن السؤال حول تشبيهه بالقيصر، قائلا إن "هذا غير صحيح، وأن روسيا دولة ديمقراطية وتعيش في إطار الدستور".

وقال الرئيس الروسي في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية: "لا، هذا بالطبع ليس صحيحا، ولا يتطابق مع الواقع، لأنه لدينا دولة ديمقراطية، ونحن نعيش في إطار الدستور الحالي".

وأضاف بوتين أن "الدستور الروسي ينص على أنه يمكن انتخاب الرئيس لفترتين رئاسيتين متتاليتين فقط لا أكثر، ولهذا السبب بعد انتخاب فترتين رئاسيتين تركت منصبي، ولم أغير الدستور، وانتقلت إلى منصب رئيس الوزراء".