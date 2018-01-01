سوريا ربما تحقق التقارب بين بوتين وترامب!

جهينة نيوز

يُتوقع أن تكون سوريا أحد الموضوعات الرئيسية للقاء الممكن بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وكشف السفير جون هانتسمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية في روسيا، أن البيت الأبيض لا يزال يتطلع إلى عقد اللقاء بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية إن سوريا أحد المجالات القليلة التي تشهد اتصالات كثيفة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن أن يتم فيها تحقيق التقارب بينهما، مشيرة إلى أن ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا تقتضي عقد لقاء جديد بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وتم إعلان اتفاق إقامة منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا بعد لقاء بوتين وترامب في فيتنام في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. والآن ثمة خطورة في أن تواصل إسرائيل ضرباتها على مواقع قوات موالية لدمشق في هذه المنطقة، مهددة بالتالي استمرار منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا. ومن أجل الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا يتطلب الأمر أيضا خروج قوات رديفة للجيش السوري وقوات المعارضة السورية من هذه المنطقة.

وستكون سوريا أحد الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول مباحثات بوتين وترامب المنتظرة إلى جانب أوكرانيا والاستقرار الاستراتيجي، وقد تكون الموضوع الوحيد الذي يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه، كما جاء في الصحيفة.