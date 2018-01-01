أكثر الأندية الممولة لمنتخبات مونديال 2018 بروسيا

جهينة نيوز

أعلنت المنتخبات الـ32 المشاركة بكأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في 14 يونيو/حزيران الجاري، عن قائمة لاعبيها المشاركين في البطولة.

وضمن إحصائيات البطولة يبرز دور الأندية التي يمثلها الكثيرون من اللاعبين الذين حجزوا أماكنهم في منتخبات بلادهم.

واحتلت الأندية الإنكليزية مكانة متقدمة من بين أندية العالم وأوروبا بكونها الأكثر تمويلا للمنتخبات من حيث اللاعبين.

مانشستر سيتي الإنكليزي تفوق على أندية كبيرة كريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وبايرن ميونيخ الألماني في عدد اللاعبين المشاركين في البطولة.

ومن ضمن الإحصائية التي قامت بها صحيفة "إس" الإسبانية، كانت حصة نادي برشلونة مشاركته بـ14 لاعبا، بالإضافة لمشاركة لاعب من صفوفه في كل مجموعة من الثمانية لأول مرة.

— مانشستر سيتي الإنكليزي بـ16 لاعباً.

— ريال مدريد الإسباني بـ15 لاعباً.

— برشلونة الإسباني بـ14 لاعباً.

— تشيلسي الإنكليزي بـ12 لاعباً.

— توتنهام الإنكليزي بـ12 لاعباً.

— باريس سان جيرمان الفرنسي بـ12 لاعباً.