مواد جديدة سمح باستيرادها.. منها؟

جهينة نيوز

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمديريات الاقتصاد في المحافظات إضافة إلى مديرية الجمارك العامة أن موافقة الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعامل معاملة إجازات الاستيراد لجهة المدة والتعديلات المسموحة.

جاء ذلك على خلفية الكثير من التساؤلات الواردة للوزارة من مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات الاقتصادية الأخرى بالنسبة لمدة موافقة الاستيراد من الدول العربية، إضافة إلى التعديلات الواردة بكتاب الوزارة بهذا الخصوص والصادر بتاريخ 30/5/2018 والذي مدد زمن مدة إجازة الاستيراد إلى سنة غير قابلة للتمديد للصناعي والتجاري ومنع إجراء أي تعديل على الإجازات وموافقات الاستيراد باستثناء بعض التعديلات الواردة في متنها، إضافة إلى كتاب وزارة الاقتصاد الصادر بتاريخ 17/2/2015 الذي تضمن الإبقاء على مدة الموافقة على الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة العربية الكبرى صالحة لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ الموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وطلبت وزارة الاقتصاد من مديريات الاقتصاد تضمين إجازة الاستيراد اسم المخلص الجمركي أو اسم من يتابعها وخاتمه وتوقيعه على النسخة الأولى من الإجازة وتصديق الوثائق ومرفقات الإجازة خاصة منها وثيقة الانتساب إلى غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة أصولاً من الجهة المصدرة لها وعدم قبول أي إجازة مرفق بوثائقها تفويض غير مصدق من صاحب العلاقة.

هذا وأضافت وزارة الاقتصاد بنوداً جمركية جديدة إلى دليل الاستيراد شملت بحسب الوصف التجاري للدليل الفاصولياء البيضاء والحمراء شرط ألا تكون معالجة والذرة بشرط ألا تكون معلبة والبابونج والعشرق والسنامكي والكركدية والميرمية والورد المجفف بشرط السماح لجميع المستوردين بالاستيراد لنهاية شهر أيلول من العام الجاري مع التقيد بأنظمة الحجر الزراعي، إضافة إلى مواد كشف وتبييض اللون الأساسي للأسنان بشرط ألا يحتوي على معجون أسنان ولا منظفات ولا مواد تجميل، ولوازم سيارات غطاء رديتير بلاستيك ومسكات أبواب بلاستيكية ودعاسات سيارات بشرط ألا تكون حصراً للسيارات ولا تحتوي على البسط بأنواعها وعربات نقل أطفال وأجزائها.

وأضاف الاقتصاد كذلك بنوداً جمركية أخرى شملت ألعاباً على ألا تحتوي دراجات مصممة للركوب عليها وقوفاً على قدم واحدة لدفعها بالأخرى (سكوتر) وألا تحتوي على البلياردو والمناضد الخاصة بألعاب الأندية وألعاب الأوتاد الذاتية الحركة وأن تكون الدراجات للأطفال حصراً، إضافة إلى مكيفات منزلية وأجزاء وقطع تبديل للمكيفات، وغرف التصنيع وملحقاتها بشرط أن تكون لمنشأة صناعية خاصة بصناعة الأدوية قائمة وتعمل، بالإضافة إلى مشعات للتدفئة المركزية.

الوطن