400 مليون ليرة قيمة أضرار الاتصالات في ريف حماة الجنوبي وتخديم الاهالي حاليا لاسلكيا!

جهينة نيوز

كشف مدير فرع مؤسسة الاتصالات في حماة منيب الأصفر لصحيفة «الوطن» أن التقديرات الأولية لقيمة أضرار الاتصالات من الإرهاب في ريف حماة الجنوبي نحو 400 مليون ليرة.

وبيَّن أن حجم الدمار الذي تركته المجموعات الإرهابية وراءها كبيرٌ جداً، وقد طال كل مراكز الاتصالات وعددها 3 في كل من حربنفسه وعقرب وطلِّف، وتبلغ نسبة التدمير فيها 99 بالمئة!.

وأكد الأصفر أن مركز عقرب محروق بالكامل، وأن الإرهابيين لم يكتفوا بتدمير المراكز المذكورة كأبنية بل عمدوا إلى سرقة الكابلات والشبكات الهاتفية، إضافة إلى التجهيزات بما فيها المكتبية، التي كلَّفت الدولة مئات الملايين من الليرات السورية.

وعن قيمة الأضرار النهائية أوضح الأصفر أن تحديدها بدقة يحتاج إلى وقت لكون الأضرار كبيرة جداً، واللجان المشكلة لحصرها لم تنتهِ من أعمالها التي تتم حالياً على قدم وساق مع تنظيم ضبوط لدى الجهات الشرطية التي تتبع لمناطقها تلك المقاسم أو المراكز لتوثيقها.

وأوضح الأصفر أنه فور الانتهاء من تحديد وتقدير الأضرار، ستُعدُّ الدراسات الفنية المناسبة لإعادة تأهيل ما خرَّبه الإرهابيون قبل مغادرتهم قرى وبلدات ريف حماة الجنوبي، من أبنية وشبكات وتجهيزات، ومنها ما هو مركزي، وذلك لإدراجها في خطة إعادة الإعمار التي ستنفذ في هذه المنطقة.

وأما عن تخديم الأهالي المقيمين أو العائدين إلى منازلهم فسيتم تخديمهم بالاتصالات لاسلكياً من محطة جبل معرين التي كانت تخدمهم سابقاً ريثما يُعاد تأهيل الشبكات بشكل نهائي.

وقال: نحن على استعداد لتنفيذ أي طلبات نتلقاها بهذا الشأن من أي مواطن إذا ما توافرت الإمكانية الفنية.