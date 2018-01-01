مصادرة 49 ألف ليتر مازوت خلال أسبوع والخيوط تدخل خط التهريب.. ضبط حلويات أطفال فاسدة!

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 حزيران 2018 بما كشفه مصدر في جمارك دمشق أن المازوت من أكثر المواد التي يتم ضبطها حالياً في الأسواق، حيث جرى في الآونة الأخيرة ضبط حوالي 7 آلاف ليتر مازوت مدعوم في صهريجين تمت المناقلة بينهما، علماً أنه جرت المصالحة على هذه الكميات، وفي الأسبوع ذاته حجزت صهريج مازوت محملاً بـ 42 ألف ليتر مازوت في خربة الشياح على طريق مطار دمشق الدولي بقصد التهريب والمتاجرة وذلك من خلال قيام صاحب الصهريج بتغيير وجهته، حيث نظمت القضية بتهمة التصدير تهريباً مع تغريمه بقرابة 31 مليون ليرة، وأحيل الملف إلى الملاحقة الجمركية مع اتخاذ التدابير الجزائية من منع سفر والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتقديم الموقوف موجودا ًإلى النيابة العامة، علماً أن كميات المازوت المضبوطة سلمت إلى مستودعات عدرا الأرضية.

مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين، أكد أن المخالف عرض المصالحة ودفع مبلغ 25 مليون ليرة لكن الجمارك أصرت على تحويل القضية إلى القضاء على اعتبار أنه رفض دفع المبلغ كاملاً ومنعاً من حصول أي إشكالية تلصق بالجمارك، لذا تركت مهمة حسم هذه المسألة والبت فيها إلى القضاء، مع العلم أن الحكم في النهاية سيكون لصالح الجمارك وخاصة أن المتاجرة في مادة مدعومة من الدولة كالمازوت يعاقب عليها القانون عقوبات مشددة.

من جهة ثانية ضبطت الجمارك سيارة خيوط قرب منطقة سبينة، أحضرت إلى الحرم الجمركي منذ 3 أيام لكن لم يبت في وضعها حتى الآن، حيث شكلت لجنة للكشف عليها ومعرفة إذا كانت مهربة أو محلية الصنع أو مستوردة بشكل نظامي، وهنا يؤكد مصدر جمركي أن المعلومات الأولية تؤكد أنها مهربة من تركيا لكن مدير جمارك دمشق أكد أن نتائج الكشف لم تظهر بعد لكن يرجح أنها نظامية وليست مهربة إلا أن الحسم في هذه القضية رهن إحضار التاجر لبيانات البضاعة بغية إثبات ملكيتها بشكل ينفي حصول أي عملية تهريب، حيث ستتم مطابقتها مع نتائج الكشف الذي شارف على الانتهاء، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ذلك.

بدورها صحيفة الثورة نقلت عن مصادر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق التي اكدت قيام عناصرها بضبط معمل بالمنطقة الصناعية بدمشق يحتوي على مواد منتهية الصلاحية حيث شملت المواد حلويات أطفال من سكاكر و حلاوة سمسمية و...غيرها.‏

وبينت المصادر أن تلك المواد تم إعادة تصنيعها و تغليفها و تدوين تاريخ صلاحية جديد بهدف طرحها في الأسواق، وعليه تم حجز الكميات أصولاً وحرر الضبط اللازم و أحيل الموضوع للقضاء المختص.‏

وأشارت المصادر إلى ضبط ملحمة في بمنطقة الشيخ محي الدين بمخالفة الذبح خارج المسلخ لذكر غنم العواس حيث تم حجز الكمية و حرر الضبط اللازم و أحيل المخالف إلى القضاء.‏