بيلاروسيا تدعو للحفاظ على الاتفاق النووي الايراني

جهينة نيوز

اكد مساعد وزیر خارجیة بیلاروسیا اندري دابكیوناس دعم بلاده للقوانین والتعهدات الدولیة، داعیا الى الحفاظ على الاتفاق النووي.

وخلال لقائه السفیر الایراني في مینسك مصطفى اویسي امس الاثنین، اكد دابكیوناس بان حفظ وتنفیذ الاتفاق النووي مهم جدا في سیاق السلام والامن العالمي.

واشاد مساعد الخارجیة البیلاروسي بموقف ایران المتسم بالحكمة وضبط النفس في الاعلان عن الالتزام بالاتفاق النووي، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الوصول الى حل مناسب للحفاظ على هذا الاتفاق من قبل المجتمع العالمي.

من جانبه اشار السفیر الایراني خلال اللقاء الي ان الاتفاق النووي اتفاق متعدد الاطراف ویحظى بدعم مجلس الامن الدولي، معتبرا خروج امیركا من الاتفاق انتهاكا صریحا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، مؤكدا بان الحفاظ على الاتفاق یعد من مسؤولیة جمیع الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

ولفت اویسي الى ان الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التي تعد المرجع الوحید في القضیة النوویة قد ایدت منذ تنفیذ الاتفاق النووی لغایة الان 11 مرة التزام ایران بالاتفاق، واستهجن العراقیل المختلفة التي اختلقها الحكومة الامیركیة في سیاق تنفیذ تعهداتها بالمقابل، معتبرا وقوف المجتمع العالمي امام مطالب الحكومة الامیركیة اللامشروعة وغیر المنطقیة مؤشرا لفشل سیاساتها احادیة الجانب والناقضة للقوانین الدولیة.

واكد السفیر الایراني ان طهران ستظل ملتزمة بالاتفاق حتما طالما یتم ضمان مصالحها فیها وفي غیر هذه الحالة سیتم اتخاذ قرارات جدیدة وفقا للمصالح الوطنیة.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول التطورات الدولیة والقضایا الجاریة في المنطقة وكذلك القضایا المتعلقة بالعلاقات الثنائیة.

وسلم اویسي رسالة من وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف لنظیره البیلاروسي فلادیمیر ماكي استعرض فیها المواقف الرسمیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حول الاتفاق النووی، في اطار الرسائل التي وجهها الى نظرائه من مختلف دول العالم حول هذا الموضوع.

ووفقا لتقریر وكالة الانباء البلاروسیة (بلتا) فقد عقد مساعد الخارجیة البیلاروسي اندري دابكیوناس اجتماعا مع سفراء عدد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، خلال الاسبوع الماضي، حیث جرى التاكید فیه على حفظ الاتفاق النووي كاداة لتعزیز الامن والاستقرار الاقلیمي والعالمي.

وكان الرئیس البیلاروسي الكساندر لوكاشنكو وفي كلمة له القاها اخیرا في مراسم یوم 'الانتصار' في 9 ایار / مایو قد اشاد بموقف ایران في الالتزام بالاتفاق النووي.

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