رسالة تحذيرية من نتنياهو الى ميركل بشأن إيران!

جهينة نيوز

قال رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن أنشطة إيران في الشرق الأوسط تنذر بتدفق موجة أخرى من اللاجئين إلى أوروبا.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال نتنياهو، الذي يقوم بجولة لإقناع الدول الأوروبية بأن تحذو حذو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي، إن إيران تستخدم العائدات الناجمة عن تخفيف العقوبات عنها لتمويل صراعات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل امس الاثنين أن إيران ترغب في توسيع نطاق وجود فصائلها التي تعمل تحت إمرتها. وتابع "هذا سيشعل حربا دينية وتبعات ذلك ستتمثل في مزيد من اللاجئين الذين تعلمون تماما أين ستكون وجهتهم".

وفي عام 2015 شهدت ألمانيا ودول أوروبية أخرى تدفقا لما يزيد على مليون لاجئ مما تسبب في صعود شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة هناك.

وأشارت ميركل إلى أنها تتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن أنشطة إيران في الشرق الأوسط مصدر قلق، خاصة لأمن إسرائيل لكنها أضافت أن المحادثات والاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة وفرا سبلا للتصدي لطموحات إيران النووية والإقليمية.