أبراج يوم الثلاثاء 2018/6/5من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/5: أمان وثقة، أحياناً لئيم، مبعد عن الأرض، ما حاجته للاحاطة والتعاون لذلك يصبح مجدد ومخترع وخلّاق بأي مجال كان، عطوف، معطاء، يترجم أهدافه بالمشاركة تنبع قدراته وعمومه من مشاعره، لكن صعب عليه التعبير لأنه يتذمر من النقد وسريع الغضب، نظراً لشفافية احساسه، مع ذلك يتمتع بطاقة مميزة بالتحليل ومنطقة الأمور، لذلك يتسلح بالاكتفاء العاطفي، ويدهش من حوله بابداعه المذهل وقدرته على التفهم والتعاطف والمساندة، مفتاح علاقته دائماً هي مواجهة مشاعره، هو بحاجة ليعبّر عن احساسه الداخلي، الفترة القادمة ترتيب قضايا مالية، اكتشاف طرق لزيادة الدخل، وضع خطط بعيدة المدى، ترتيب منزل، نشاطات متعلقة بالعائلة، معالجة مشاكل تتعلق بالملكية، مصالحة مع جيران وأقارب والتزام باتفاقيات مع شركاء بالوعود بخصوص ارتباط للبعض، بمعنى مسألة عائلية تحتاج لحل سريع، استثمار مالية، الأشهر القادمة هي مسألة عائلية تحتاج لحل، استثمار مالي، يوجد تطورات كثيرة مفترض أن تكون جيدة، تبحث عن ذاتك، ويوجد سلام داخلي، لأن السنة فيها بحث عن قضايا بالمجهول، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: اليوم تمر بأزمة تعب، من الأفضل أن تحدد وتبقى غامض بالنسبة للأشخاص الذين يحيطون فيك، وخذ وقتك الكافي حتى تخطط وتحافظ على جو الانسجام، بمعنى أن اليوم سلتك غير ممتلئة، لا تعتمد إلا على نفسك حتى تعثر على حل ملائم، وجرّب أن تصم اذنيك عن النميمة وتعرف فمن أغاظك إلا من بلغك، وانتبه اليوم يمكن وجود بعض التأخير أو انتظار فهو الانتظار الافضل لك مولود الحمل.

الثور: ترغب بإحداث تغييرات بحياتك اليوم، بإمكانك أن تحقق أمنية وتنفذها، كن متميز بالطواعية، اليوم تنجح بإقامة علاقات صداقة وتكون مهمة بالنسبة لك، تلعب دور مصلح وحضورك مرغوب، وللبعض دعوات قد تكون غير منتظرة أيضاً يوجد اكتشاف لوجوه جديدة، انفراجات ودعوات، وجود أحد يساعدك اليوم مولود الثور.

الجوزاء: من الصباح يصب اهتمامك على تدعيم وتعزيز سمعتك الشخصية بميدان العمل، اليوم أنت تحت الأضواء، ويمكن أن يحاول أحداً أن ينال من مركزك العملي لذلك ابتعد عن التردد والسرعة، وكن هادئ واحمي نفسك واحمي الآخرين، مجرد أن تمسك بزمام الأمور من بداية النهار حتى لا يتراكم عليك الأخطاء، بمعنى اليوم واجباتك كثيرة، يوجد تعب ويجب أن تدقق في كل نقطة مولود الجوزاء.

السرطان: تتجه أنظارك لسفر أو تغوص بأسرار حتى تكشفها ويمكن أن تكون مثل ورقة من أشجار الخريف تنقاد وراء كل نسمة هواء وكأنك تهرب من جدال عقيم أو يمكن مشغول بالك حول أمور فيها مسائل ادارية، بكل الأحوال نقدر أن تعيد تقييم أهدافك وتعمل اتصالاتك المهمة، اليوم ترى أن لديك اهتمامات شخصية أو عملية، استقبال زوّار توديع، بيع، شراء، يمكن أن يكون وضعك المالي بمجهودك الشخصي تحصل عليه اليوم عن طريق استحقاقات وكأن اليوم لك للآمال مولود السرطان.

الأسد: اليوم تشعر بالاطمئنان من خلال ثباتك وتبادل الآراء وسرعة تجاوبك وتأثيرات خارجية وأيضاً تحتاج لتعاون أو مشاركة مع الآخرين لكي تنفذ بعض المشاريع، جرّب أن تسمع نصائح، ويمكن أن تعمل شراكة في ميدان استثماري، تحتاج لشريك ممول، وللبعض عندهم برامج تأمين أو تعويضات مستحقة، جرّب أن تصغي للآخرين أو للأهل أو للمقربين لتهتم فيهم والعلاقة مع العائلة تتجه نحو الأفضل، مطلوب منك مواقف جديدة اليوم مولود الأسد.

العذراء: تحاول أن تركز على الشراكة، وتبحث عن دعم، واليوم أعمالك كثيرة لذلك لا تنبش دفاتر الماضي ولا تنسى أن القمر بخصمك لذلك لا تتطرف بأحكامك على الشريك وأنت والشريك غير متفاهمين حاول أن يتقرب أحدكما من الآخر و أن يوجه الآخر لضرورة التسوية، مواضيع حياتية اليوم تواجهها، سوف تعمل على تقييم الهدايا وتحمي من مشاعر الآخرين، تشعر باعتراض أو باستياء من الآخرين بسبب توتر أو ضغوطات مع الشركاء، يوجد بعض العرقلة والتأجيل اليوم عندك مولود العذراء.

الميزان: نهار ليس مريح، تشعر بتراجع يطرأ على صحتك ونفسيتك، يمكن أن تشعر بتهور باتخاذ القرارات ينتج عنها أشياء سلبية، يتراكم العمل عندك، المطلوب اليوم أن تتغلب على عراقيل لازمة حتى تحقق مشاريعك التي تهمك أكثر، وللبعض يمكن أن يعمل ساعات اضافية، نصيحة أن تأخذ قسط من الراحة كل ما توفرت الفرصة، جرّب أن تضبط نفسك مع الأحبة، والحظ لا يتخلى عنك هذا اليوم، انتبه لصحتك، ويمكن أن ترى نفسك بأكثر من مكان، بمعنى لا تعاكس الوقت لأن نهار متطلب مولود الميزان.

العقرب: اليوم محظوظ، المهم أن تعرف كيف تميز، القمر يجلب لك الحظ بوجوده في برج الحوت، الحظ حليفك، وقسم من العقرب ارتياح نفسي وخاصةً مع أولاد أو تستعد لانجاز تحقيق أحد الاولاد يمكن احتفال أو مكافئة أو تغيير إقامة، بالمعنى اليوم جيد وصوتك مسموع مولود العقرب.

القوس:اليوم سوف تنشغل ضمن المشاغل المنزلية العائلية، تشعر بأن أمورك لا تسير مثل ما تريد أو مثل ما تتمنى، قلة الصبر لا تنفع، لا تتعجز، استفيد من فرص ممكن أن تقوم بما تنوي من تحسينات أو تعديلات، وللقسم مشكلة مع أحد أفراد العائلة وتصبح الأمور على شفير فتنة، المطلوب ضبط النفس أكثر والتخفيف من حدة المواجهة وخاصةً أن القمر ضمن مربعك بمعنى أعطال تصليحات بأمور منزلية مولود القوس.

الجدي: تطورات غير متوقعة، تحل بعض المشاكل يفتحها سفر قصير أو اتصال أو يمكن علاقات تلعب دور مهم بتسيير أمورك، من الضروري أن تلتزم ببرامج ولا نضيع الوقت في التفصيل، وللطلاب اليوم حظوظ حتى تنجز وتكتشف وتغير مجرى في حياتك، المجال مفتوح أمام أي نشاط تقوم فيه، مجال يوجد في كلام توصل اعتراضك أو عملك أو يمكن أن يكون أعمالك مع جيرانك أو مع أخوتك اليوم، عنوان نهارك الحركة مولود الجدي.

الدلو: يوم غني والحظ المالي يدعمك، مفاجئات جميلة بانتظارك، هذا لا يعني استرداد بعض الحقوق لكن اليوم أنت تخطط لمصاريف الشخصية أكبر، تراكم عليك فواتير، يمكن أن تشتري أشياء تبدو غير ضرورية لذلك اضبط ميزانيتك حتى لا تجلس تحت وطئت الاستدانة أو الضائقة المالية وتصبح عرضة للانتقاد وللأقاويل الجارحة، انتبه من ارتكاب أخطاء بالعمل، للبعض يمكن وجود هدايا أو مكاسب أو أخبار معنوية، بمعنى يوجد فرصة مالية بمحيطك مولود الدلو.

الحوت: يتواجد القمر عندك، أنت مقبل على الحياة بعزيمة وهمة وتعبّر عن نفسك بكل الوسائل، تشعر بأن من اللازم أن تبرز مواهبك الفنية واليوم كونك مسيطر على الوضع لك دور رئيسي في ضربة الحظ، تعثر على طريق السعادة، أبواب تنفتح أمامك، سفر وعطل، الانتباه من أخذ القرارات بحسم، لكن اليوم الصورة لصالحك وانطلق لأماكن جديدة مولود الحوت.